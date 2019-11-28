Более 1,5 млрд рублей выделят в 2020 году на поддержку организаций инвалидов
Более 1,5 миллиарда рублей выделит Правительство на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в 2020 году, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишет РИА Новости.
«Соответствующее распоряжение одобрило Правительство России», - отметил министр.
Субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Всероссийскому обществу глухих (157,9 миллиона рублей); Всероссийскому обществу инвалидов (517,9 миллиона рублей); Всероссийскому обществу слепых (860,5 миллиона рублей).
Максим Топилин подчеркнул, что деятельность этих организаций направлена на реализацию масштабных общественно полезных программ. Кроме того, эти организации имеют широкую сеть территориальных и местных отделений, оказывающих за счет субсидии индивидуальную помощь наиболее нуждающимся инвалидам.