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Экономика

Почти 2,5 тысячи тонн рыбы выловили в российской части Псково-Чудского водоёма за 10 месяцев

За 10 месяцев текущего года в российской части Псково-Чудского водоёма выловили 2 тыс. 403 тонны рыбы, в том числе 506 тонн в Псковском озере, 1 тыс. 897 тонн – в Чудском и Тёплом озёрах. Такие данные были озвучены на состоявшейся в Санкт-Петербурге 45-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Освоение национальной квоты России в Чудском и Теплом озерах составило 46%, в том числе 48% по плотве, 46% по судаку, 45% по окуню.

В Псковском озере квоты освоены на 60%. Плотвы добыли 77% от квоты, окуня – 70%, судака – 54%.

В ходе сессии Эстония и Россия распределили квоты по вылову рыбы на 2020 год, а также согласовали Программу совместных научно-исследовательских работ России и Эстонии на трансграничных водоемах.

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