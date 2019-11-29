Квоты на вылов рыбы в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах поделили Россия и Эстония

15:16, 29 ноября 2019, ПАИ

Квоты на вылов рыбы на 2020 год в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах распределили Россия и Эстония. Утверждены они были на 45-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству, которая завершила работу 28 ноября в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

По решению комиссии, в следующем году Эстония и Россия смогут выловить в Псково-Чудском водоёме по 170 тонн ряпушки. Корюшки россияне могут добыть 205 тонн, щуки – 220, эстонцы – 200 тонн корюшки и 170 тонн щуки. Квота на леща составит 2 тыс. 120 тонн, из которых 1 тыс. 135 тонн – доля России, судака – 1 тыс. 990 тонн, в том числе 1 тыс. 70 тонн - квота для российских рыбодобытчиков. Окуня разрешено выловить 2 тыс. 520 тонн, из них 1 тыс. 340 - российским рыбакам. Плотву поделили так: 620 тонн – российской стороне, 360 – эстонской.

Кроме того, решено перенести на 2020 год не более 5% недоосвоенных национальных квот по окуню, судаку, щуке и лещу 2019 года.

В рамках 45-й сессии Комиссии решено провести совместные мероприятия по контролю за добычей рыбы весной с 13 апреля по 8 мая и осенью с 14 сентября по 6 ноября.

Одной из тем обсуждения на сессии стали массовый выброс и гибель судака, которые были спровоцированы решением Эстонии допустить промысел мехмутниками в осенний период 2019 года. Российская сторона отметила недопустимость проведения каких-либо односторонних мероприятий, которые не согласованы на Межправительственной комиссии по рыболовству в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

В результате Эстония и Россия договорились на очередной сессии выработать комплекс мер для предотвращения и исключения подобных ситуаций в будущем.