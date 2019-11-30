В Санкт-Петербурге сгорел рейсовый автобус, обошлось без жертв

16:57, 01 декабря 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге 1 декабря произошло возгорание рейсового автобуса, который следовал по маршруту №101 от станции метро «Старая Деревня» в Крондштадт. В салоне в этот момент находились около 50 человек.

В районе Приморского шоссе, 45 водитель обнаружил задымление моторного отсека и остановил транспорт на обочине. Всех пассажиров попросили выйти из салона, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что автобус принадлежит компании «Третий парк».

В результате ЧП транспортное средство полностью выгорело.

Экспертам предстоит выяснить причину возгорания и оценить действия водителя.