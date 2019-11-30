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Происшествия

В Санкт-Петербурге сгорел рейсовый автобус, обошлось без жертв

Фото: стоп-кадр со съемки видеорегистратора, размещенной в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

В Санкт-Петербурге 1 декабря произошло возгорание рейсового автобуса, который следовал по маршруту №101 от станции метро «Старая Деревня» в Крондштадт. В салоне в этот момент находились около 50 человек. 

В районе Приморского шоссе, 45 водитель обнаружил задымление моторного отсека и остановил транспорт на обочине. Всех пассажиров попросили выйти из салона, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.  

Известно, что автобус принадлежит компании «Третий парк». 

В результате ЧП транспортное средство полностью выгорело. 

Фото: стоп-кадр со съемки видеорегистратора, размещенной в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Экспертам предстоит выяснить причину возгорания и оценить действия водителя. 

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