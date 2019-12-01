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Общество

Юношеские полотна именитых псковских художников покажут в Доме Сафьянщикова

4 декабря в Пскове откроется необычная выставка живописи. Авторы назвали ее - «Когда мы были молодыми...».

Экспозицию представят в выставочном зале «Дом на Набережной» (Дом Сафьянщикова), сообщили Псковскому агентству информации представители  Псковского регионального общественного движения «Псков-Арт». 

«Название выставки «Когда мы были молодыми …» предполагает встречу художника с работами своей молодости, с самим собой в начале творческого пути. Это годы студенчества, поиска, сомнений…», - пояснили авторы проекта. 

Именно на этой площадке когда-то были мастерские многих псковских художников, вот чем авторы объясняют выбор места для выставки. 

В зале гости увидят работы уже ушедших мастеров: первого директора Детской художественной школы в Пскове Валентина Васильева, Владимира Троицкого, Александра Шершнева, Эдуарда Тарасевича, Евгения Мордвинова, Александра Силина и других. Будут среди полотен и юношеские работы Анатолия Жбанова, Игоря Макеева, Эдуарда Шарипова, Игоря Иванюка, Вероники Кучеровской, Николая Захарова.

Открытие выставки намечено на 18:00.

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