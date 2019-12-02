Ограбившие псковича преступники задержаны в Петербурге

09:56, 02 декабря 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух преступников, которые подозреваются в ограблении 40-летнего жителя Псковской области. Об этом пишет портал abnews.ru со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступление было совершено 23 ноября в Воронихинском сквере. Нападавшие отобрали у псковича деньги, телефоны и ювелирные изделия. Ущерб превысил 32 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж).