Двое великолучан обокрали оставленный без присмотра автомобиль

12:06, 02 декабря 2019, ПАИ

Полицейские нашли двух великолучан, которые украли имущество из автомобиля «Мерседес-Бенц», оставленного без присмотра на улице Металлистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 ноября 65-летний великолучанин переносил вещи из машины в квартиру, решив не закрывать каждый раз иномарку. Этим воспользовались 14-летний учащийся и 23-летний безработный, ранее судимый за кражи горожанин, которые украли из «Мерседеса» барсетку с деньгами и банковскими картами.

Их нашли стражи порядка в результате оперативно-розыскных мероприятий. Молодые люди дали признательные показания.

Похищенная барсетка, банковские карты, документы и 30 тысяч рублей найдены и изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.