Житель Великих Лук напал на прохожего с ножом

12:20, 02 декабря 2019, ПАИ

Ночью 1 декабря на остановке на проспекте Гагарина житель Великих Лук напал на прохожего с ножом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области

В больнице выяснилось, что от проникающего ножевого ранения пострадал 26-летний житель Куньинского района. В нанесении ножевого ранения подозревается ранее судимый 36-летний житель Великих Лук. В момент нападения он был нетрезв.

Злоумышленник уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.