Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»

11:00, 03 декабря 2019, ПАИ

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ольгинская гимназия» претендует на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива».

Заявку прислали родители детей, посещающих гимназию: Надежда Верхозина, Дмитрий Терзиди, Наталья Шарыпова, Нина Мартынова, Анастасия Петрова и Михаил Васильев. Они рассказали, что Ольгинская гимназия - это образовательное учреждение нового современного формата: индивидуальный подход к каждому ребенку, комфортные условия обучения, развитие предпринимательского мышления (обучение по программе KinderMBA) и навыков для жизни (софт скиллс), с помощью которых дети будут успешны в современной жизни. Обучение строится в полном соответствии с действующим стандартами ФГОС.

По словам родителей, техника преподавания и подачи материала в гимназии выгодно отличается от схем, принятых в традиционных школах. Для начальной школы используется методическая система «УниК» Владимира Жохова - заслуженного учителя РФ, методиста с многолетним стажем, автора учебников по математике. Также делается акцент на развитие предпринимательского мышления, коммуникабельности, уверенности в себе, креативности, критического мышления, умение работать в команде, на раскрытие лидерского потенциала, экономическую и финансовую грамотность. Ведётся в гимназии и духовно-нравственное воспитание.

В гимназии обучаются 62 ребёнка. За время работы учреждения, с 1 сентября 2018 года, количество учащихся выросло в 7 раз. «Сейчас там работают 16 педагогов – все они яркие и талантливые, любят детей. Дети хотят учиться, довольны и счастливы», - отмечается в заявке.

Обучение в гимназии проходит в первой половине дня, во второй организована продленка. Домашних заданий, которые надо делать дома с родителями, нет. Также ребенок получает дополнительное образование, исходя из индивидуальных способностей: в гимназии преподаются ментальная арифметика, шахматы, иностранные языки, живопись, работают студия актерского мастерства, декоративно-прикладного творчества.

Премия «Народное признание» в этом году будет присуждаться в 10-й раз. Претендентов выберут читатели ПАИ и члены жюри.

Подать заявку на соискание премии можно до 12:00 5 декабря по электронной почте: premiya@informpskov.ru. 1 этап голосования пройдет на сайте ПАИ, читатели определят тройки лучших претендентов на награду в каждой из 12 номинаций: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Открытие», «Поступок», «Инициатива», «Команда-2018», «Призвание», «Событие». Затем к голосованию подключатся эксперты, в том числе обладатели премии прошлых лет.

Положение о премии можно прочитать здесь >>>.