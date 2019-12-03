«Лицом к городу»: Псковское агентство информации запускает новый проект

10:08, 03 декабря 2019, ПАИ

Псковское агентство информации 3 декабря запускает новый проект - программу «Лицом к городу», главным героем которой станет глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Один раз в месяц в прямом эфире он согласился отвечать на вопросы читателей ПАИ, комментировать громкие новости города, рассказывать об особенностях своей работы.

Продолжительность программы — 1 час.

Первая программа цикла выйдет 3 декабря. Начало трансляции — 12:30.

Проведет прямой эфир главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова.

«Сегодня мы поговорим о дорогах города, о состоянии дел в коммунальном хозяйстве, оценим работу управляющих компания. Найдется место и вопросам о строительстве новых садиков и школ в Пскове», - рассказала она.

Читатели также могут задать свои вопросы уже сейчас здесь >>>.