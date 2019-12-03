0
12:56
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
12:54
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
12:18
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
12:14
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
11:24
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
11:17
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
11:10
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Еще новости
Общество

Еще три кабинета врачей-гериатров появятся в Псковской области

В 2020 году в каждом из территориальных подразделений ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» и ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» запланировано открытие ещё трех кабинетов врачей-гериатров. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на заседании администрации региона 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Евстигнеева также доложила, что в текущем году на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн открыли гериатрический кабинет и ведется прием врача гериатра. Соответствующее обучение прошли один врач и 20 медицинских сестер по профилю «гериатрия», еще 5 врачей завершат обучение в декабре 2019 года. Планируется, что гериатрическая служба в Псковской области будет полностью сформирована к 2024 году. Ольга Евстигнеева уверена, что с ее помощью удастся обеспечить оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» гражданам пожилого возраста.

По словам Ольги Евстигнеевой, в этом году 24 тысячи 720 граждан старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией, что составляет 18% от общего числа граждан старше трудоспособного возраста. В частности, вакцинацию против пневмококковой инфекции прошли 1 тысяча 878 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания области, что составляет 96% (по плану в 2019 году – 95%). 

Председатель комитета по социальной защите напомнила, что в рамках регионального проекта «Старшее поколение» служба занятости населения региона реализует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста.

В частности, в 2019 году 600 граждан предпенсионного возраста направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, приступили к обучению 512 граждан, завершили обучение 308 граждан (по плану в 2019 году должны пройти обучение 256 граждан).

Также в текущем году, как доложила Ольга Евстигнеева, было организовано обучение сотрудников государственных учреждений социального обслуживания правилам ухода за маломобильными гражданами. Специалисты провели диагностику получателей соцуслуг на дому и в стационарной форме социального обслуживания. Кроме того, в отделении милосердия в ГБУСО «Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» провели ремонт.

Проект «Старшее поколение» направлен на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей, включающей сбалансированные социальное обслуживание  и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. На реализацию проекта в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 94,61 млн. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 41,84 млн. рублей, средства областного бюджета – 52,77 млн. рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
03 декабря 2019
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
03 декабря 2019
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
03 декабря 2019
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
03 декабря 2019
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
03 декабря 2019
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
03 декабря 2019
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
03 декабря 2019
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»
03 декабря 2019
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»

Идет загрузка...