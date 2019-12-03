Еще три кабинета врачей-гериатров появятся в Псковской области

12:52, 03 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году в каждом из территориальных подразделений ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» и ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» запланировано открытие ещё трех кабинетов врачей-гериатров. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на заседании администрации региона 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Евстигнеева также доложила, что в текущем году на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн открыли гериатрический кабинет и ведется прием врача гериатра. Соответствующее обучение прошли один врач и 20 медицинских сестер по профилю «гериатрия», еще 5 врачей завершат обучение в декабре 2019 года. Планируется, что гериатрическая служба в Псковской области будет полностью сформирована к 2024 году. Ольга Евстигнеева уверена, что с ее помощью удастся обеспечить оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» гражданам пожилого возраста.

По словам Ольги Евстигнеевой, в этом году 24 тысячи 720 граждан старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией, что составляет 18% от общего числа граждан старше трудоспособного возраста. В частности, вакцинацию против пневмококковой инфекции прошли 1 тысяча 878 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания области, что составляет 96% (по плану в 2019 году – 95%).

Председатель комитета по социальной защите напомнила, что в рамках регионального проекта «Старшее поколение» служба занятости населения региона реализует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста.

В частности, в 2019 году 600 граждан предпенсионного возраста направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, приступили к обучению 512 граждан, завершили обучение 308 граждан (по плану в 2019 году должны пройти обучение 256 граждан).

Также в текущем году, как доложила Ольга Евстигнеева, было организовано обучение сотрудников государственных учреждений социального обслуживания правилам ухода за маломобильными гражданами. Специалисты провели диагностику получателей соцуслуг на дому и в стационарной форме социального обслуживания. Кроме того, в отделении милосердия в ГБУСО «Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» провели ремонт.

Проект «Старшее поколение» направлен на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. На реализацию проекта в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 94,61 млн. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 41,84 млн. рублей, средства областного бюджета – 52,77 млн. рублей.