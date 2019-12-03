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Общество

ОНФ призвал псковские власти исправить допущенные при благоустройстве дворов недочеты

Эксперты регионального отделения общероссийского народного фронта призвали власти Псковской области исправить до конца года допущенные при благоустройстве дворов и общественных зон недочеты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ОНФ, с таким призывом эксперты выступили после рейда, который они провели по дворам и общественным территориям региона, благоустроенным в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе рейда в Пскове общественники обнаружили возле детских площадок, где работы по благоустройству власти уже приняли, кучи строительного мусора, арматуру, торчащую из земли, и неправильную установку бордюров: земля и газон находятся выше их уровня, поэтому грязь и вода стекают прямо на дорожки.

При осмотре в Пскове аллеи ветеранов эксперты ОНФ обнаружили бесхозные гаражи, которые расположены недалеко от общественной территории. «Гаражи не должны стоять рядом с детскими садами и школой. Необходимо вернуться на этот участок и все доделать. Вы как будто не для людей делаете! Латаете дырки, которые не сделал муниципалитет с 2011 года», - обратилась член центрального штаба ОНФ, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина к представителям муниципальной власти.

Представители ОНФ также оценили ход работ по реконструкции цепных мостов через реку Великую и работы по благоустройству парка Победы. Реконструкцией они остались довольны, а вот на территории парка общественники обратили внимание на мусор, низкие бордюрные камни и отсутствие контруклона, из-за которого на пешеходных дорожках после дождя образовались большие лужи.

В целом эксперты ОНФ отметили, что в Псковской области отсутствует комплексный подход к благоустройству территорий. Они обратились к муниципальным властям с требованием исправить все выявленные недочеты до конца текущего года. 

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