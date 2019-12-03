Тайные госсведения пытался получить житель Псковской области у пограничников

15:33, 03 декабря 2019, ПАИ

Житель Псковской области пытался получить у сотрудника Пограничного управления сведения, представляющие государственную тайну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Псковской области.

28 июня этого года при личной встрече с пограничником злоумышленник через подкуп выяснить у него информацию о системе охраны государственной границы на Пыталовском направлении и расстановке пограничных нарядов. По его словам, мужчина планировал организовать каналы незаконной транзитной миграции иностранных граждан и контрабанды табачных изделий в крупном размере в страны Евросоюза

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283.1 УК РФ (получение сведений, составляющих государственную тайну). Суд назначил виновному штраф в размере 250 тысяч рублей.

Приговор Псковского областного суда вступил в законную силу.