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Экономика

Продукты для оливье подорожали на 4,6%

В 2019 году продуктовый набор, необходимый для приготовления оливье, подорожал на 4,6% пол сравнению с 2018 годом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Теперь порция салата, который традиционно готовят на праздничный стол, для семьи из четырех человек обойдется в 340 рублей. В прошлом году приготовить оливье можно было за 325 рублей. На 12 порций новогоднего салата россиянам придется потратить чуть более тысячи рублей.

Росстат рассчитал индекс оливье, взяв за основу традиционный рецепт: вареная колбаса (300 г), консервированные огурцы (500 г), морковь (200 г), горошек (380 г), куриные яйца (4 штуки), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г). В 2019 году больше всего выросли цены на репчатый лук (на 10%), вареную колбасу, огурцы и горошек (на 6%), майонез (на 5%). Стоимость куриных яиц увеличилась на 1%. Морковь и картофель стали дешевле.

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