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Печорское кафе «Уют» претендует на статуэтку «Народного признания» в номинации «Сервис»
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Общество

Печорское кафе «Уют» претендует на статуэтку «Народного признания» в номинации «Сервис»

Кафе-бар «Уют», расположенное в Печорах, поборется за получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Печорская правда».  

«Каждый, кто хотя бы один раз бывал в Печорах в последние лет десять-пятнадцать, знает, где самая лучшая кухня. И это не пустые слова. Посетители оставляют после посещения заведения исключительно восторженные отзывы», - говорится в заявке. Уже много лет «Уют» входит в число лучших заведений Псковской области (по оценке посетителей на разных специализированных сайтах).

Хозяин кафе Владимир Глотко уверен, что интересы гостя превыше всего. По его мнению, посетитель, кем бы он ни был, должен уйти из кафе не только сытым и довольным качеством блюд, но и с желанием снова вернуться. Каждый раз клиентов ждут вкусные блюда обходительный персонал. В кафе празднуют свадьбы, дни рождения, приходят посидеть с друзьями. В заведении есть много фирменных блюд – от пельменей до тортов.

«Название кафе полностью соответствует его внутреннему содержанию. Здесь уютно, тепло и комфортно», - добавили в редакции газеты.

«Народное признание» впервые вручалось в Псковской области в 2010 году. В текущем статуэтки получат победители 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь>>>

Выдвигать и претендовать на награду может любой желающий, при этом номинант обязательно должен иметь отношение к Псковской области. 

Заявки принимают по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму желательно прикрепить фотографию претендента на награду.

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