Великолукский агрохолдинг номинирован на премию «Народное признание - 2019»

10:55, 04 декабря 2019, ПАИ

Великолукский агропромышленный холдинг поборется за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала инициативная группа ОАО «Великолукский мясокомбинат» и ООО «Частная охранная организация «ОВД».

В письме отмечается, что Великолукский агрохолдинг за первое полугодие 2019 года дал работу 510 новым соискателям. В планах у предприятия - создание ещё порядка 1,2 тысяч вакансий. При этом на базе предприятия открыт учебный центр и организуются стажировки для менеджмента и профильных специалистов на ведущих российских и зарубежных предприятиях отрасли – всё это ориентировано на постоянный профессиональный рост сотрудников.

На данный момент в Великолукском агрохолдинге зарплата специалистов по животноводству составляет 40 тысяч рублей, работников мясоперерабатывающей отрасли – 30 тысяч рублей. При этом руководство предприятия планирует до конца текущего года проиндексировать зарплату сотрудникам на 30%.

Инициативная группа, выдвигающая номинанта, отметила, что сегодня Великолукский агрохолдинг входит в ТОП-5 ведущих сельскохозяйственных операторов России, является вертикально интегрированной компанией, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции, что позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах.

Также отмечается, что благодаря росту производства на предприятиях Великолукского агрохолдинга, Псковская область стала третьей в России по темпам прироста производства продукции сельского хозяйства и увеличила свой показатель на 28,9 тысяч тонн к прошлому году. Основной прирост обеспечил Великолукский агрохолдинг, прирост производства которого за первое полугодие составил 26,9 тысяч тонн.

Кроме того, Великолукский агрохолдинг является крупнейшим налогоплательщиком в Псковской области. За первое полугодие 2019 года предприятие заплатило 1 млрд 108 млн рублей налогов, в том числе 585 млн рублей в региональный бюджет Псковской области, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018», «Событие». Подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Заявки необходимо отправлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.