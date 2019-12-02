Четыре упаковки рыбы украла из магазина молодая псковичка

10:41, 04 декабря 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в хищении продуктов из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

3 декабря около 20:30 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в охраняемом магазине на улице Некрасова сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали девушку, которая похитила из торгового зала четыре упаковки рыбы.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.