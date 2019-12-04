Пушкинские места презентовали эстонским школьникам сотрудники «Михайловского»

14:35, 04 декабря 2019, ПАИ

В Эстонии в течение шести дней в рамках договора между Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и интеграционным проектом Minu Riik («Мое государство») специалисты из Пушкинского заповедника работали в русских школах Таллина. Учащимся Tallinna Tönismäe Reaalkool, Karjamaa Põhikool и Tallinna Pae Gümnaasium презентовали псковские пушкинские места, показали фильм «Пушкинский заповедник из поднебесья», созданный музейной творческой группой в составе Николая и Андрея Алексеевых, Марины Мариненко, Дениса Виноградова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

«Школьники также побывали на уроках письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...», где не просто узнали об истории развития эпистолярного жанра в России и о письменных принадлежностях, которыми пользовались здесь в первой половине XIX века, но и попробовали писать «как Пушкин» — настоящими гусиными перьями, обмакивая их в чернила», - рассказала Лидия Токарева.

Кроме того, музейщики Псковской области провели творческое ремесленное занятие «Псковская народная кукла», урок по истории графического искусства «Русские лубочные картинки», интерактив «Сундучок» (история и практика русских народных игр). Школьники также посмотрели спектакль «Колобок» музейного театра «Петрушкина баловня».

Участниками большой культурно-просветительной программы стали более 600 детей, проживающих в Эстонии.