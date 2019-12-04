0
17:16
Польза для ближнего: В Псковской области названы лучшие проекты социального предпринимательства
15:44
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
14:40
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
14:21
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
13:10
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:03
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове
12:17
Почти 60 млн рублей получит Псков на благоустройство дворов и общественных территорий
Еще новости
Общество

Пушкинские места презентовали эстонским школьникам сотрудники «Михайловского»

В Эстонии в течение шести дней в рамках договора между Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и интеграционным проектом Minu Riik («Мое государство») специалисты из Пушкинского заповедника работали в русских школах Таллина. Учащимся Tallinna Tönismäe Reaalkool, Karjamaa Põhikool и Tallinna Pae Gümnaasium презентовали псковские пушкинские места, показали фильм «Пушкинский заповедник из поднебесья», созданный музейной творческой группой в составе Николая и Андрея Алексеевых, Марины Мариненко, Дениса Виноградова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

«Школьники также побывали на уроках письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...», где не просто узнали об истории развития эпистолярного жанра в России и о письменных принадлежностях, которыми пользовались здесь в первой половине XIX века, но и попробовали писать «как Пушкин» — настоящими гусиными перьями, обмакивая их в чернила», - рассказала Лидия Токарева.

Кроме того, музейщики Псковской области провели творческое ремесленное занятие «Псковская народная кукла», урок по истории графического искусства «Русские лубочные картинки», интерактив «Сундучок» (история и практика русских народных игр). Школьники также посмотрели спектакль «Колобок» музейного театра «Петрушкина баловня».

Участниками большой культурно-просветительной программы стали более 600 детей, проживающих в Эстонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
04 декабря 2019
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
04 декабря 2019
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
04 декабря 2019
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 декабря 2019
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове
04 декабря 2019
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове
Почти 60 млн рублей получит Псков на благоустройство дворов и общественных территорий
04 декабря 2019
Почти 60 млн рублей получит Псков на благоустройство дворов и общественных территорий
Пансионат «Кривск» присоединился к кандидатам на «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис»
04 декабря 2019
Пансионат «Кривск» присоединился к кандидатам на «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис»
Великолукский агрохолдинг номинирован на премию «Народное признание - 2019»
04 декабря 2019
Великолукский агрохолдинг номинирован на премию «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...