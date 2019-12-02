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За мошенничество в крупном размере будут судить петербурженку в Пскове

Псковский городской суд рассмотрит дело петербурженки, которая обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, обвиняемая в начале 2017 года с целью незаконного обогащения создала интернет-сообщество по продаже детских товаров. Она разместила ложную информацию о наличии вещей. Стоимость товара была занижена относительно розничных цен в одном из известных интернет-магазинов.

Таким образом, петербурженка ввела в заблуждение пользователей сообщества, которые заказали и оплатили товары на общую сумму свыше 1,5 млн. рублей, но не получили их.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокурора Псковской области утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.

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