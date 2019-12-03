Елена Полонская вошла в состав Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

17:23, 04 декабря 2019, ПАИ

4 декабря в Городском культурном центре Пскова состоялось заседание общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в состав которой вошла глава Пскова Елена Полонская. Решение было принято единогласно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На собрании присутствовали заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова, главы муниципальных районов, городских и сельских поселений. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», главы Палкинского района Евгения Седова.

«Надеюсь, активно включитесь в работу Ассоциации, и будем работать на благо жителей Пскова», - отметил Евгений Седов, поздравляя Елену Полонскую.

В рамках заседания собравшиеся обсудили вопрос о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области. Об этой реформе, в результате которой изменится система оплаты труда, а зарплата муниципальных служащих станет выше, ранее заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с главами муниципальных районов и городских округов.

Начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова озвучила позицию комитета по финансам администрации Псковской области. По ее словам, сегодня состоится встреча рабочей группы, состоящая из членов Ассоциации, с главой региона для обсуждения этого вопроса. В ходе заседания члены ассоциации внесли свои предложения, которые также будут озвучены на совещании с Михаилом Ведерниковым. Елена Полонская выступила с предложением включить в рабочую группу представителя от муниципального образования «город Псков».

Кроме того, в ходе мероприятия стороны обсудили взаимодействие муниципальных образований с редакциями районных газет, входящих в состав автономной некоммерческой организации издательский дом «Медиа 60».

Николай Цветков и депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников вручили грамоты и благодарственные письма юристам муниципальных образований в честь их профессионального праздника.