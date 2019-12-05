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Общество

Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»

Мороженое торговой марки «Славестино», которое выпускает великолукское предприятие ООО «Фабрика мороженого», претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала генеральный директор ООО «Фабрика мороженого» Елена Варламова.

В письме отмечается, что «Фабрика мороженого» начала свою работу в 1957 году. «Это одно из старейших предприятий в Псковской области и единственный производитель мороженого в регионе», - подчеркнула гендиректор предприятия.

По её словам, на протяжении долгих лет на предприятии бережно сохраняют традиционную рецептуру, которая соответствует строгим стандартам качества. «Продукция «Фабрики мороженого» узнаваема на территории области, имеет положительную оценку потребителей и пользуется устойчивым спросом, - отметила Елена Варламова. - Самая известная торговая марка – «Славестино». Мороженое, выпускаемое под этой маркой одно из вкуснейших и любимейших лакомств жителей и гостей нашего региона. Это вкус детства и праздник каждый день в вашем доме».

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

Приём заявок на соискание награды завершился в 12:00 5 декабря. В этом году за награду будут претендовать порядка 120 соискателей.

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