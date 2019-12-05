Михаил Ведерников вошёл в пятёрку лидеров ноябрьского медиарейтинга глав регионов СЗФО
В ноябрьском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял пятое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
На первом месте оказался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на третьем – губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на четвертом — губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников поднялся на 3 пункта. Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на третьем — губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.