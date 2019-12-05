0
19:31
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
18:05
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
17:55
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:55
Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря
15:12
Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019»
09:34
Гостем ПАИ-live 5 декабря станет директор псковского филиала Tele2
16:43
Выращивать алмазы будут в Псковской области
Еще новости
Экономика

Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей

За полтора месяца клиенты ВТБ оформили вклад «Инвестиционный» на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Минимальная сумма размещения составляет 1 млн рублей. Средний размер депозита на одного клиента превышает 1,7 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Вклад «Инвестиционный» позволяет повысить доходность обычного депозита до 1 п. п. (текущая ставка 6,9%) при условии приобретения инвестиционных паев. Для его открытия действующим клиентам необходимо предъявить заявки на приобретение паев фондов ВТБ, оформленных в офисах банка, и подтвердить их оплату. При этом сделка в инвестирование ПИФов должна пройти не позднее пяти рабочих дней, не считая даты обращения клиента. Депозит можно открыть в рублях на 181 и 370 дней в офисах с форматом обслуживания клиентов сегмента «Привилегия».

Руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев отметил, что клиенты, желая получать большую доходность, готовы диверсифицировать свои вложения между классическими депозитами и инвестиционными продуктами. Вклад позволяет заработать дополнительную прибыль как на депозитном продукте, так и за счет инвестирования.

Все больший интерес клиенты проявляют к инструментам размещения капитала с длинным сроком. Сегодня они все чаще выбирают долгосрочные продукты с инвестиционной составляющей: накопительное страхование жизни (НСЖ) и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Данные продукты гарантируют инвесторам разовые или регулярные выплаты через несколько лет.

За одиннадцать месяцев текущего года клиенты ВТБ в сегменте «Привилегия» открыли более 7 тысяч договоров в рамках НСЖ, объем их инвестиций превысил 2,1 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного показателя 2018 года. В рамках НПО от ВТБ Пенсионный фонд, запущенного в этом году, сумма вложений клиентов в сегменте «Привилегия» составила 1,5 млрд рублей.

Доля таких инструментов инвестирования активно увеличивается, и в долгосрочной перспективе у них есть потенциал для роста. «Спрос на длинные продукты возрос благодаря тому, что в рамках обслуживания состоятельных клиентов используется долгосрочное финансовое планирование и индивидуальный подбор решений с учетом особенностей каждого клиента. В соответствии со стратегией банка мы стремимся предложить клиентам комплексный подход с широким набором банковских инструментов», - отметил Павел Кудрявцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
05 декабря 2019
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
05 декабря 2019
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 декабря 2019
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря
05 декабря 2019
Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря
Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019»
Гостем ПАИ-live 5 декабря станет директор псковского филиала Tele2
05 декабря 2019
Гостем ПАИ-live 5 декабря станет директор псковского филиала Tele2
Выращивать алмазы будут в Псковской области
04 декабря 2019
Выращивать алмазы будут в Псковской области 2
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
03 декабря 2019
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав

Идет загрузка...