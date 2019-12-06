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Общество

Как сделать классную фотографию: лекция Элеоноры Миллер в рамках проекта «Спичка» Tele2

Tele2 продолжает проект «Спичка» – мастер-классы и лекции от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Последнюю лекцию уходящего года проведет Элеонора Миллер – известный фотограф и блогер. Она научит искусству фотографии и расскажет о современных трендах в мире визуального контента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Tele2.

Образовательный проект «Спичка» проводится в Пскове с октября 2019 года. Любой желающий может прослушать лекции и мастер-классы от популярных блогеров, спортсменов, коучей. На прошедших встречах «Спички» псковичи узнали, как вести социальные сети для развития личного бренда, как организовать эффективную коммуникацию, лайфхаки тайм-менеджмента и почему для успеха нужно любить свою работу.

Очередная лекция проекта будет посвящена обработке фотографий на смартфоне, ее спикером станет Элеонора Миллер - известный фотограф Пскова, автор проекта «Happy pregnancy» и лучший свадебный фотограф 2017-го года по версии городских СМИ. Она расскажет аудитории, как сделать свой профиль в едином стиле, раскроет секреты предметной фотосьемки, спрогнозирует инста-тренды на будущий год и поделится своими карманными приложениями для обработки фото.

Мероприятие пройдет 12 декабря в проектном офисе «Команда 2018» на улице Некрасова, 19. Познакомиться с трендами может любой желающий, для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Лекторий и сообщество «Спичка» созданы мобильным оператором Tele2. Проект рассчитан на молодых прогрессивных людей, для которых важны самореализация и общественная польза. Он имеет важное социальное значение и открыт всем желающим. Лекция Элеоноры Миллер станет заключительной в 2019 году.

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