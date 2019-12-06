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Советник гендиректора НТВ: Псковская область - это регион, в котором можно заработать с помощью видеоконтента

«Псковская область - это регион, в котором можно заработать с помощью видеоконтента», - заявил советник генерального директора телекомпании «НТВ» Пётр Годлевский, выступая на втором псковском медиафоруме. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас популярен видеоконтент, как блогеров, так и телевизионщиков, которые активно идут в интернет. Уверен, что все ТВ-компании сегодня делают контент для конкретной соцсети, то есть монтируют из сюжета, который вышел в эфир, отдельно для «Инстаграма», «ВКонтакте» и так далее», - пояснил он.

По его словам, региональным телекомпаниям по возможности необходимо нанимать специалистов, которые будут заниматься площадками в соцсетях. «Симбиоз соцсетей и ТВ неизбежен. Современная техника позволяет снимать даже то, что можно показать на телеэкране. Нужно внутри телекомпаний добиваться у руководства, чтобы выделили людей, которые занимались бы именно этим. Эффект неизбежен, он будет», - отметил Годлевский, добавив, что, несмотря на дополнительные затраты, это необходимо.

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