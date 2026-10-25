Атлантические циклоны повлияют на погоду на Северо-Западе РФ – синоптики

23:05, 25 октября 2026, ПАИ

На предстоящей неделе на погоду на Северо-Западе России окажут влияние атлантические циклоны, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Вероятность осадков ожидается повышенная. Но вместе с облаками в регион будут поступать согретые Гольфстримом воздушные массы», – говорится в сообщении.

На севере региона днём прогнозируется +5…+10 градусов, в южных районах – до +9…+14 градусов.

Ранее сообщалось, что тёплая дождливая погода прогнозируется в Псковской области 26 октября.