Атлантические циклоны повлияют на погоду на Северо-Западе РФ – синоптики
На предстоящей неделе на погоду на Северо-Западе России окажут влияние атлантические циклоны, сообщает метеоцентр «Фобос».
«Вероятность осадков ожидается повышенная. Но вместе с облаками в регион будут поступать согретые Гольфстримом воздушные массы», – говорится в сообщении.
На севере региона днём прогнозируется +5…+10 градусов, в южных районах – до +9…+14 градусов.
Ранее сообщалось, что тёплая дождливая погода прогнозируется в Псковской области 26 октября.
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