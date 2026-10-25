Вкладу Фан‑дер‑Флита в развитие Пскова посвящён новый выпуск «Русской славы земля»

21:24, 25 октября 2026, ПАИ

Очередной выпуск проекта «Русской славы земля» создан в Картинной галерее Псковского музея‑заповедника. Видео опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в MAX.

Выпуск раскрывает тесную связь истории двух главных зданий музея с семьёй Фан‑дер‑Флит. В центре внимания – общественная и просветительская деятельность Николая Фан‑дер‑Флита, оставившего заметный след в истории Псковской земли.

В первой части выпуска речь идёт о Николае Фан‑дер‑Флите – петербуржце из обрусевшего голландского рода, чья судьба оказалась тесно переплетена с Псковской землёй. Получив блестящее образование, он служил в Министерстве финансов, но значительную часть сил и внимания отдавал общественной жизни Псковской губернии.

Михаил Ведерников отметил, что особое место в деятельности Николая Фан‑дер‑Флита занимало развитие образования. Он активно поддерживал школы, помогал педагогам и стремился расширить возможности для обучения простых людей. Его усилия стали примером искреннего служения обществу и глубокой привязанности к месту, которое стало важной частью его жизненного пути.

«Его деятельность оставила заметный след в истории Псковской земли – как пример искреннего служения людям и большой любви к месту, которое стало частью его судьбы», – подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта Михаил Ведерников рассказал об уроженце Невеля, стоявшем у истоков сотрудничества России и Китая.