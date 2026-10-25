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Общество

Пенсионер пропал в Псковском округе

81-летний житель Псковского округа Александр Лебедев пропал в деревне Родина. 24 октября он вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: группа «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

У мужчины возможна потеря памяти.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, обрит наголо, глаза голубые. Был одет в тёмно-серую куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки, серую кепку. Особые приметы: носит бороду.

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