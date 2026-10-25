Пенсионер пропал в Псковском округе

23:41, 25 октября 2026, ПАИ

81-летний житель Псковского округа Александр Лебедев пропал в деревне Родина. 24 октября он вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

У мужчины возможна потеря памяти.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, обрит наголо, глаза голубые. Был одет в тёмно-серую куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки, серую кепку. Особые приметы: носит бороду.