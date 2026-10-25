Отличия мигрени от головной боли назвала врач

20:57, 25 октября 2026, ПАИ

Мигрень нельзя путать с головной болью, так как она является самостоятельным заболеванием, имеет свой уникальный механизм действия и может значительно ухудшать качество жизни. Главный врач и основатель клиники Екатерина Очаковская рассказала, в чём отличие головной боли от мигрени.

В интервью «Известиям» эксперт сообщила, что симптомы мигрени разнообразны. Пациенты часто описывают боль как очень сильную (10 баллов из 10) и могут сталкиваться с недоверием со стороны врачей. Помимо боли, мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету и звукам, в редких случаях – галлюцинациями. Мигрень может вызывать до 15 и более приступов в месяц.

Екатерина Очаковская привела пример из практики: маленький мальчик во время приступа говорил странные вещи, что указывало на наличие дополнительных симптомов, помимо боли.

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