Псковские каратисты завоевали 12 медалей на турнире в Белоруссии

22:42, 25 октября 2026, ПАИ

Спортсмены из Пскова – воспитанники клуба «Будокан Атэми» и спортивной школы «Бригантина» – приняли участие в турнире по каратэ «Витебский Тигр 2026» в Витебске (Беларусь). Выступление состоялось по приглашению белорусских коллег. В соревнованиях состязались юные спортсмены в возрастных категориях от 8 до 15 лет, сообщил председатель Федерации карате WKF Пскова Антон Потебня.

По итогам турнира псковская команда показала сильный результат, завоевав в общей сложности 12 наград: 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Высших ступеней пьедестала удостоились Андрей Мосягин (категория «мальчики 8–9 лет, до 32 килограмм»); Виктория Карпова (категория «ката, девочки 8–9 лет»); Григорий Постобаев (категория «мальчики 12–13 лет, до 55 килограмм).

Серебряные медали завоевали Фёдор Иванов, Вероника Череватенко и Иван Семёнов. Бронзовыми призёрами стали Иван Захарьев, Марк Пугач, Ульяна Федотова, Юлия Дмитриева, Мовсес Аветян и Милана Петрова.

Тренеруют спортсменов Михаила Шалыгина, Исфандияра Нуритдинова, Дмитрия Хорошева, Евгения Ермолова, Максима Степанова и Антона Потебни.