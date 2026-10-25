Историю появления в Пскове известной картины Айвазовского рассказал Михаил Ведерников

22:05, 25 октября 2026, ПАИ

О полотне Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» из коллекции Картинной галереи Псковского музея‑заповедника рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках цикла «Русской славы земля». Видео опубликовано в канале главы региона в MAX.

Ранее в первой части выпуска речь идёт о судьбе и вкладе в развитие Псковской земле мецената Николая Фан‑дер‑Флита.

В годы Русско‑турецкой войны Николай Фан‑дер‑Флит обеспечивал перевозку войск и грузов из Одессы на фронт. За заслуги перед Отечеством он удостоился особого знака признательности – ему подарили картину Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму». Сегодня полотно представлено в экспозиции галереи Псковского музея.

Позднее Николай Фан‑дер‑Флит занял пост казначея Православного Палестинского общества, которое помогало русским паломникам совершать поездки на Святую землю. При этом он не прерывал связи с Псковской губернией и активно участвовал в её общественной жизни.

После кончины мецената его дело продолжила супруга Елизавета Карловна. Благодаря её усилиям Поганкины палаты были освобождены под музей, а позднее в них открылась художественно‑промышленная школа – именно об этом мечтал благодетель.

Семья Фан‑дер‑Флитов не успела увидеть воплощения всех своих замыслов и результатов вложений, однако 150‑летняя история Псковского музея во многом сложилась благодаря их инициативе и поддержке, отметил глава региона.