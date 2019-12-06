Икону из Псково-Печерской лавры доставили к границе России и США

16:32, 06 декабря 2019, ПАИ

На остров Ратманова в Беринговом проливе, который является самой восточной точкой России, доставили из Псково-Печерского монастыря копию иконы Божией Матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Анадырской и Чукотской епархии.

Копию иконы вручил пограничникам протоиерей Алексей Музычин, командированный для служения в самом восточном храме России поселка Лаврентия Чукотского муниципального района.

Во время вручения святыни протоиерей Алексей Музычин отметил, значимость принесения копии иконы Божией Матери с западной границы России на северо-восток страны. При этом протоиерей подчеркнул, что именно здесь по центру Берингова пролива проходит государственная морская граница России и США, а также линия перемены дат.