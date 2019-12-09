Александр Гаврилов об отстранении России от Олимпиад: Это серьёзный удар по российскому спорту и по псковичам

14:52, 09 декабря 2019, ПАИ

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов прокомментировал Псковскому агентству информации решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и первенствах под флагом страны.

«Это серьёзный удар по российскому спорту и для псковских ребят, которые входят в составых сборных команд России, - это неприятная новость, означающая, что им не доведётся проявить себя на международном уровне. Это потеря и для тех псковских спортсменов, которые могли бы попасть в сборные», - заявил Александр Гаврилов.

По его словам, запрет укладывается в рамки антироссийской кампании, «хотя со времён Древней Греции спорт был вне политики».

«Всё это очень печально и плохо для развития в России спорта высших достижений. Ведь за последние годы у нас в стране успешно прошли ряд крупных мероприятий, а это мощная пропаганда физкультуры и спорта среди граждан. Конечно, после больших соревнований ребята загораются спортом, начинают заниматься», - отметил председатель городского спортивного комитета.

Александр Гаврилов отметил, что остаётся надежда на подачу апелляции относительно решения WADA. «Сами-то спортсмены во всём мире никогда не были против россиян и всегда выступали за их участие в соревнованиях, потому что российские спортсмены - это конкуренция, это интерес. В любом случае надо работать, не опускать руки. Возможно, наших спортсменов допустят до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Ну, и руководству страны есть смысл подумать об альтернативных соревнованиях, которые можно было бы проводить в России, чтобы дать возможность нашим спортсменам тренироваться», - подытожил Александр Гаврилов.