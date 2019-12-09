Александр Котов вошел в топ-10 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных собраний

20:04, 09 декабря 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 10-е место в ноябрьском медиарейтинге глав законодательных органов регионов России. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании «Медиалогия», медиаиндекс спикера регионального парламента составил 4 017.

Лидером медиарейтинга стал Владимир Нетесов (Воронежская область), его медиаиндекс – 15 531. На втором месте – Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург, 11 132), на третьем – Алексей Шапошников (Москва, 9 830,5), на четвертом – Юрий Бурлачко (Краснодарский край, 8 420,1), на пятом – Владимир Константинов (Крым, 6 216).

Шестую строчку медиарейтинга занимает Сергей Сокол (Иркутская область, 6 068), седьмую – Фарид Мухаметшин (6 043), восьмую – Константин Толкачев (Башкортостан, 4 992,1), а девятую – Владимир Мякуш (Челябинская область, 4 876).

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