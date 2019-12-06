Житель Дновского района получил условный срок за кражу из квартиры собутыльника

11:07, 10 декабря 2019, ПАИ

39-летний житель Дновского района получил условный срок за кражу из квартиры собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ночь на 9 апреля 2019 года мужчина распивал со своим родственником алкогольные напитки. Он увидел упавшие ключи от квартиры знакомого и решил совершить кражу. Злоумышленник отправился к многоквартирному дому в деревне Филиппково Дновского района, похищенными ключами открыл дверь квартиры и украл оттуда имущество на 115 тыс. 757 рублей.

Уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ основное наказание заменено на условное с испытательным сроком 1 год. В течение этого времени мужчина должен не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, не покидать дом с 23:00 до 6:00, за исключением нахождения на работе, пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Приговор суда вступил в законную силу.