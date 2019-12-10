С традициями армянского гостеприимства познакомят псковичей 13 декабря

22:01, 10 декабря 2019, ПАИ

13 декабря в 16:00 в псковском областном центре народного творчества состоится очередная встреча из цикла «Творчество без границ», которая познакомит гостей с культурой и традициями армянского народа в целом и особенностями армянского гостеприимства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном центре народного творчества.

Участники мероприятия смогут познакомиться с особенностями армянской культуры. Об этом расскажут проживающие в Псковской области армяне. В частности, мастер декоративно-прикладного творчества из Печор Ара Давтян, лауреат конкурса «Золотая скрипка Армении» из Пскова Тигран Багдасарян, вокалистка, исполнительница национальных песен, представитель ассоциации армянской молодежи Псковщины Элла Ревазян и мастер сети «Хлебный дворик №1» Вардан Геворгян.