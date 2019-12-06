Около 20 тонн куриного мяса из Франции не пропустили через российскую границу

09:42, 11 декабря 2019, ПАИ

Сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате досмотра автомобиля с грузом из Франции приняли решение о возврате товара производителю. Причиной стало выявленное нарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в одном из грузовиков была выявлена партия куриного мяса, общим весом 19,9 тонн. По документам — из департамента Дё-Севр (Франция), следовал груз в Акмолинскую область Казахстана. Однако при знакомстве с сопроводительными материалами выяснилось, что в разрешении на ввоз сведения о получателе груза не соответствуют тем, что были заявлены в товаротранспортных документах и ветеринарном сертификате.

Результатом стало оформление декларации о возврате груза.