На принудительное лечение отправили убийцу из Новоржевского района

14:32, 11 декабря 2019, ПАИ

Жителя Новоржевского района решением суда отправили на принудительное лечение. Как рассказали Псковскому агентству информации в прокуратуре района, 41-летний местный житель осужден за совершение убийства.

Все произошло в марте этого года в деревне Вёска. Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на человека, удары были такой силы, что пострадавший от полученных травм скончался.

«Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы виновный в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости, не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий ввиду наличия психического расстройства», - сообщили в ведомстве.

Суд вынес решение направить мужчину на принудительное лечение в стационар медучреждения, которое оказывает психиатрическую помощь.