Сезон археологических раскопок в Псковской области может затянуться в 2019 году

15:19, 11 декабря 2019, ПАИ

Сезон полевых работ у археологов Псковской области в 2019 году может затянуться. В эти дни раскопки продолжаются на группе объектов, сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов 11 декабря на встрече с журналистами.

«Очень бы хотелось археологам в середине декабря подводить итоги, но в последнее годы это удается с большим трудом, потому что полевой сезон у нас сейчас в самом разгаре», - цитирует Александра Михайлова корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что в Пскове ведутся раскопки в районе улиц Леона Поземского, Волкова, в районе ТЭЦ.

Все это, по словам эксперта, позволяет вносить детали в историческую карту города, закрывая белые пятна пока еще мало изученных территорий. Так, на одном из участков на улице Леона Поземского удалось открыть неизвестную прежде постройку XVII века. «Это памятник гражданской архитектуры, который не присутствует на картах XVIII века. Для нас это большая радость. Такие объекты вызывают большой интерес», - отметил Александр Михайлов.

Работы на Запсковье (улицы Волкова и Леона Поземского) позволят уточнить особенности застройки этой части города.