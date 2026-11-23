Студенты ПсковГУ выиграли турнир по робототехнике в Калуге

22:19, 23 ноября 2026, ПАИ

Первое место в компетенции «Мобильная робототехника» в номинации «Инженеры» в финале Всероссийского турнира «Новая высота – 2026» в Калуге завоевала команда Псковского государственного университета «Передовые барсы», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В состав команды вошли студенты Передовой инженерной школы ПсковГУ Антон Логинов, Алексей Филиппов и Максим Иванов. Всего в турнире в шести направлениях робототехники соревновалось более 500 человек со всей страны.

Участники выполняли задачи сборки и программирования робота для выгрузки мусора из больничных палат и доставки медикаментов, а также работали с 3D-принтером. По словам члена команды Алексея Филиппова, эксперты оценивали качество сборки, программный код и точность выполнения заданий во время контрольных заездов.

«По легенде, мы делали робота, который должен был вывозить из больничных палат мусор и доставлять лекарства. Вторая задача – напечатать определённые детали на 3D-принтере», – рассказал Алексей Филиппов.