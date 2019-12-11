Метро в Санкт-Петербурге «минируют» по алфавиту

12:04, 12 декабря 2019, ПАИ

Метро в Санкт-Петербурге «минируют» по алфавиту, сообщает «Фонтанка». Авторы анонимок используют старый список, в который не включены открытые в этом году станции — например, «Проспект Славы». Судя по первому опубликованному объединённой пресс-службой судов Петербурга письму, в четверг злоумышленники прошлись по «П», «Р», «С» и остановились на «Спортивной».

В то же время в Смольнинский суд поступила анонимка, где список станций стартует с начала алфавита. В нём часть названий написана неправильно. Например, не «Улица Дыбенко», а «Дыбенко», не «Проспект Большевиков», а «Большевиков».

12 декабря суды Петербурга эвакуируются по письму в одиннадцатый раз. Cледом, как показывает практика, пойдут торговые центры, больницы, музеи.