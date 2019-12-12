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Общество

Эксперт: В два раза сократилось количество детей-сирот в Псковской области за десятилетие

За десять лет в Псковской области в два раза сократилось количество детей-сирот. Об этом заявила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе пресс-конференции 12 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Евстигнеевой, сегодня в регионе на учете состоит около 2 тыс. 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2008 году этот показатель находился на отметке в 5 тысяч 200 человек.

Она также рассказала, что порядка 160 детей воспитываются в профильных организациях. 

«Из приемных семей 9 детей было возвращено, а в прошлом году таких детей было 23», - добавила Ольга Евстигнеева, отметив, что есть возвраты, когда ребенок не сошелся характером с новыми родителями.

Для сравнения, в 2008 году было более 100 отказов от приемных детей.

Начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова отметила, что судьба любого обездоленного ребенка небезынтересна, и специалисты стараются помочь всем детям.

Она также рассказала, что в 2008 году было менее 10% детей, которые осиротели в результате смерти родителей. При этом специалист пояснила, что в основном причиной сиротства было то, что родители либо лишены родительских прав, уклоняются от воспитания, либо находятся в местах лишения свободы.

«Сейчас ситуация переломилась - практически 30% сирот, родители которых умерли», - подчеркнула Валентина Чернова.

Ольга Евстигнеева отметила, что в регионе существует система профилактики сиротства. «У нас цель - сохранить семью, чтобы ребенок воспитывался в кровной семье», - добавила она.

По словам Ольги Евстигнеевой, в Куньинском, Бежаницком, Пушкиногорском, Стругокрасненском и Себежском районах в прошлом году не было отказов от опеки. Валентина Чернова подчеркнула, что Куньинский район – «территория без сирот в прямом смысле слова».

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