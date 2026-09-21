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Общество

Бесплатные экскурсии пройдут в Псковском музее-заповеднике ко Дню туризма

Бесплатные экскурсии и интерактивные программы пройдут на объектах Псковского музея-заповедника 27 сентября в рамках Всемирного дня туризма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

В 13:00 в музейном комплексе «Двор Постникова» на улице Олега Кошевого, 2 состоится обзорная экскурсия с посещением выставок. Гости смогут узнать больше о жизни и быте купеческих палат. Записаться на экскурсию. Дополнительная информация по телефону +7 (8112) 29-22-59.

В это же время в комплексе «Палаты у Сокольей башни» в Комсомольском переулке, 7 пройдет интерактивная программа «Кто в доме хозяин». Участники познакомятся с бытом русской семьи, традиционными ремеслами и домашним укладом, а также смогут принять участие в старинных играх и разгадывании загадок. Регистрация на программу. Справки по телефону 8 (8112) 33-13-90, доб. 1.

В 14:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, 7 состоится экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин», приуроченной к 150-летию музея. Экспозиция посвящена коллекционеру Федору Плюшкину и включает около 600 предметов из 10 ведущих музеев и архивов страны. Среди экспонатов — масонские предметы, старинное оружие, иконы, живопись и другие редкие артефакты. Записаться на экскурсию. Телефон для справок: 8 (8112) 33-16-03.

Также в 14:00 в Покровской башне на улице Кузнецкой, 3 пройдет экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол». Посетителям расскажут об истории башни и штурме Пскова войсками короля Стефана Батория в 1581 году. В программу также войдет знакомство с историей и архитектурой храма Покрова и Рождества от Пролома, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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