Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 22 сентября

15:53, 21 сентября 2026, ПАИ

Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Псковской области 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Погода будет облачной. Ночью дожди пройдут местами, днём – в большинстве районов. Ночью будет дуть южный ветер, днём – северный.

Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +12 до +17. В Пскове ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днём – от +15 до +17 градусов.