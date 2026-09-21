Псковский бизнесмен: Российская химическая продукция способна конкурировать с зарубежной

15:12, 21 сентября 2026, ПАИ

Псковский производитель специальных защитных составов «Химфлекс» фиксирует снижение спроса на продукцию примерно на 20%. Об этом рассказал руководитель ООО «Химфлекс» Тимур Широков в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам Тимура Широкова, просадка в специфической нише компании связана с сокращением объёмов строительства. «На рынке в моей специфической нише есть просадка на 20%. Это связано с сокращением строительства», - пояснил руководитель «Химфлекса».

Он отметил, что в текущих условиях новым игрокам особенно сложно заходить на рынок. «Сейчас, в частности, заходить в эту нишу очень сложно, особенно с учётом падающего рынка», - добавил Тимур Широков.

При этом компания в последние годы частично отказалась от зарубежного сырья. Сейчас около 40% используемого «Химфлексом» сырья закупается за границей.

Тимур Широков пояснил, что полностью отказаться от импорта пока невозможно, поскольку часть необходимого сырья в России не производится. При этом географическое положение Псковской области он считает преимуществом для поставок. «Псковская область удачно расположена рядом с границами и рядом с крупными морскими портами. Это положительный момент, если «тянуть» импортное сырье», - отметил руководитель компании.

По словам Тимура Широкова, российская химическая продукция при этом остаётся конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами, а по некоторым показателям даже превосходит их.