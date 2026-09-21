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Общество

В Себеже почтили память Зиновия Гердта в день его 110-летия

Студенты Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа 21 сентября почтили память Зиновия Гердта. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения народного артиста СССР и уроженца Себежа, пишет газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Памятное мероприятие прошло у памятника актеру. О жизни и творчестве Гердта студентам рассказали руководитель филиала Сергей Везовитов и преподаватель Андрей Голубев.

Участники вспомнили детство и юность актера, его фронтовой путь и работу в театре и кино. Отдельно говорили о связи Гердта с родным Себежем.

Фото: газета «Призыв»

«В нашем городе родился замечательный человек. Он не просто был актером с большой буквы, он был человеком с открытой душой. Он очень сильно любил свой город», - отметил Андрей Голубев.

Памятник Зиновию Гердту установили в Себеже в 2011 году к 95-летию со дня рождения актера. Бронзовую скульптуру создал московский скульптор Олег Ершов. Она находится напротив места, где стоял родительский дом Гердта.

Памятник установили на народные средства. На церемонии открытия вдова актера отметила, что скульптору удалось передать не только внешнее сходство с Гердтом, но и его внутренний мир.

«Мы очень гордимся, что в Себеже родился человек, который заслужил признание и любовь народа. В ноябре 1996 года он ушел из жизни, но его имя навсегда останется в памяти многих поколений», - подчеркнули педагоги.

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