Финансирование освещения в районах Псковской области увеличится на 10%

15:45, 12 декабря 2019, ПАИ

Расходы муниципалитетов Псковской области на уличное освещение и оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО рассмотрели участники согласительной комиссии 12 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«О необходимости увеличения финансирования на организацию уличного освещения в малочисленных населённых пунктах на общественном обсуждении главного финансового документа области говорили главы муниципалитетов, и на согласительной комиссии этот вопрос звучит далеко не первый раз», - отметил вице-спикер Борис Полозов.

Заместитель председателя комитета по финансам Людмила Павлова доложила, что в следующем году финансирование муниципальных образований на уличное освещение увеличится на 10%.

«Мы провели большую работу, по итогам которой, предлагаем ввести новый норматив на содержание и установку опор уличного освещения – увеличение финансирования составит более 18 миллионов рублей», - сообщила Людмила Павлова отметив, что на уличное освещение поселений в региональном бюджете следующего года предусмотрено 210 миллионов рублей.

«Движение вперёд есть. 18 миллионов рублей – всё-таки серьёзная сумма. Посмотрим, улучшится ли ситуация, и будем держать вопрос на контроле», - отметил спикер Александр Котов.

Затем члены согласительной комиссии перешли к обсуждению вопроса о расходах муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок и организацию контейнерных площадок для сбора мусора – проблема нехватки средств на эти цели в местных бюджетах также была обозначена на публичных слушаниях.

Вице-губернатор Василий Осипов рассказал о проводимой работе: «Мы начали с того, что составили объективную картину – сколько у нас таких свалок, и на каких землях они находятся. Дальше схема такая: свалка выявляется, коллеги из ОНФ и региональный оператор встречаются с населением, проводится совместный субботник, и в идеале на месте несанкционированной свалки оборудуется контейнерная площадка для сбора ТКО. Но это идеальная картина, по факту средств у муниципалитетов на площадку не хватает».

Заместитель председателя комитета по финансам уточнила, что областная финансовая помощь муниципалитетам на решение вопросов, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок и оборудованием контейнерных площадок, составляет 5 миллионов рублей.

«И как эта сумма будет распределяться между всеми районами области?» - поставил вопрос о недостаточности выделяемых средств председатель Собрания Александр Котов. По мнению спикера регионального парламента, несмотря на важность работы по ликвидации свалок, установка контейнерных площадок является приоритетом. «Оборудование контейнерных площадок – это 100% ответственность муниципалитетов, и прокуратура уже обращает на это внимание. Мы можем столкнуться с целым валом прокурорских протестов, которые подразумевают немалые штрафы. Деньги муниципалитетам выделяются небольшие, но начинать системную работу по оборудованию нормальных контейнерных площадок в поселениях необходимо», - сказал Александр Котов.

Василий Осипов отметил, что понимание важности вопроса есть и на региональном, и на федеральном уровне. «Мы надеемся, что будет принята соответствующая государственная программа, - сказал вице-губернатор. - Сейчас мы работаем с федеральными министерствами, они запросили у нас объём средств на оборудование контейнерных площадок и создание экотехнопарков. Возможно, по этому направлению мы получим какие-то средства».

Итоговое заседание согласительной комиссии запланировано на 16 декабря.