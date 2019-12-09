Михаил Ведерников вошел в ТОП-15 цитируемых губернаторов-блогеров

17:34, 12 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 13-е место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров в ноябре с медиаиндексом 34,3, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Медиалогия».

На первом месте — мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 331,6), на втором — глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (265,9), на третьем — глава Крыма Сергей Аксенов (137,4).

В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Данные рейтинга рассчитаны по российским средствам массовой информации 10 декабря 2019 года.

В апреле аккаунт Михаила Ведерникова получил верификацию Instagram - официальную синюю галочку рядом с именем пользователя. Сейчас у Михаила Ведерникова 25 тысяч 200 подписчиков.

Глава региона лично ведет страницу и ежедневно наполняет блог новым контентом – как рабочими фотографиями и записями, так и личными. Кроме того, Instagram Михаила Ведерникова – это еще и инструмент обратной связи: жители Псковской частно обращаются со своими вопросами и проблемами к Михаилу Ведерникову в комментариях, либо в личных сообщениях.

Кроме того, Instagram Михаила Ведерникова оказался практически без ботов.