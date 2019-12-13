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Штраф заплатит опочанин за кражу из гаража

Жителя Опочки оштрафовали за кражу чужого имущества из гаража. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

Установлено, что в начале сентября текущего года 20-летний житель Опочки взломал запирающее устройство и незаконно проник в гараж, расположенный в деревне Шлепиха Опочецкого района. Оттуда молодой человек украл имущество местного жителя на общую сумму 7 тысяч 422,3 рубля.

Опочецкий районный суд признал молодого человека виновным в краже (пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. 

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