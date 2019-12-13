Бутылку виски пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте

13:46, 15 декабря 2019, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, который украл из магазина бутылку виски. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

15 декабря около 2:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и пресекли противоправные действия. Молодой человек похитил из торгового зала бутылку алкоголя стоимостью более 1000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.